وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، اليوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عديد من الوظائف النسائية الشاغرة، لحمَلة البكالوريوس بالرياض، وهي: أخصائية أول علم النفسي السريري، ومراقبة العمل، إضافة إلى أخصائية ترفيه.

وأكدت الجامعة، على توفر وظائف تعليمية شاغرة للنساء بجدة، تحت مسمى مديرة مركز تعليم الطفل، ومعلمة مركز الرعاية النهارية، وذلك لحملة الدبلوم فما فوق، لافتةً إلى أنه يُشترط لشغل مديرة مركز تعليم الطفل Principal،Child Learning أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في تطوير رعاية الطفل أو التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أو مجال التعليم.

وشددت على أن تتوافر لديها خبرة مناسبة في مجال العمل، مع إجادة اللغة الإنجليزية؛ بينما بالنسبة لشغل وظيفة معلمة مركز الرعاية النهاري (Teacher Day Care Center):، يجب أن تتوافر في المتقدمة الشروط التالية: أن تكون حاصلة على شهادة دبلوم لمدة سنتين في تربية الطفولة المبكرة أو تنمية الطفل أو مجال تربية.

وأضافت: أن تكون حاصلة على رجة البكالوريوس في تطوير رعاية الطفل أو التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أو مجال التعليم وأن تكون لديها خبرة سنتين في مرحلة تعليم الروضة أو في مجال ذي صلة، مع إجادة اللغة الإنجليزية؛ مشيرةً إلى أن التقديم لهذه الوظائف متاح عبر موقعها الإلكتروني، بداية من اليوم الأحد 2019/03/17م، وينتهي في 2019/04/16م.