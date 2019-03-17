بالفيديو.. أول تعليق لـ ” فتى البيضة ” بعد ضربه السيناتور الأسترالي

ولنجتون (صدى):

أثار فتى أسترالي الجدل بعدما ضرب سيناتور أستراليًا بالبيضة على رأسه بعد تصريحاته المعادية للمسلمين والعنصرية عقب الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا راح ضحيته الكثير من المصلين.

وبعد الواقعة، علّق الفتى الأسترالي ويل كونولي، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، إنه لا ينصح الناس بأن يرشقوا رجال السياسة بالبيض على غرار ما فعله يوم السبت؛ لافتًا إلى إن من يرشق الساسة بالبيض سيجد عشرات الأشخاص وهم يتصدون له بعنف.

وأشار الفتى إلى قيام عدد من الحاضرين بطرحه أرضا ريثما تحضر الشرطة؛ بينما تحول الفتى الأسترالي إلى نجم على المنصات الاجتماعية، ووصل عدد متابعيه في موقع إنستغرام إلى 240 ألفا، وتلقى عددا من التغريدات التي تشيد بما فعله ووصفته بـ” السلوك البطولي ” .

وفي السياق نفسه، أطلق البعض حملة تبرعات لفائدة الفتى، ونجحت حتى الآن في جمع 21 ألف دولار، وتهدف المبادرة إلى مساعدة ” البطل الصغير ” على دفع نفقات الدعوى القضائية لاسيما أن هناك من شجع على ملاحقة السيناتور لأنه رد بعنف على الفتى القاصر.

اقرأ أيضًا: