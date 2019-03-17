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” المرور ” تنبه ببدء الرصد الآلي للمخالفات على طرق الباحة بعد 7 أيام

” المرور ” تنبه ببدء الرصد الآلي للمخالفات على طرق الباحة بعد 7 أيام
الرياض(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تطبيق الرصد الآلي لمخالفات المركبات بعد اسبوع واحد على طرق منطقة الباحة .

وقالت ” المرور ” في بيان لها اليوم الأحد أن الرصد يشمل مخالفتي ” عدم ربط حزام الأمان ، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة ” ، منبهة قائدي المركبات بتطبيق العقوبة القانونية حيال ذلك .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 33 دقيقة

خذور الحذر ياهل الباحه

[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 31 دقيقة

خذوا الحذر يا اهل الباحه

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