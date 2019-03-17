” المرور ” تنبه ببدء الرصد الآلي للمخالفات على طرق الباحة بعد 7 أيام
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تطبيق الرصد الآلي لمخالفات المركبات بعد اسبوع واحد على طرق منطقة الباحة .
وقالت ” المرور ” في بيان لها اليوم الأحد أن الرصد يشمل مخالفتي ” عدم ربط حزام الأمان ، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة ” ، منبهة قائدي المركبات بتطبيق العقوبة القانونية حيال ذلك .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 33 دقيقة
خذور الحذر ياهل الباحه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 31 دقيقة
خذوا الحذر يا اهل الباحه