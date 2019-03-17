بالفيديو.. متصلة: زوجي متزوج بالسر.. والمغامسي يعتذر عن الإجابة

عادل الحربي(صدى):

رفض الشيخ صالح المغامسي الإجابة على سؤالك إحدى المتصلات ، ببرنامج الأبواب المتفرقة على قناة ” إم بي سي ” ، لحديثها عن زوجها بالسوء .

وقالت ” ام بدر ” خلال أتصال هاتفي للبرنامج ، أنا زوجة ثانية وأكتشفت أن زوجي متزوج بالسر ولا يعلم أحد ، وزايد فوق هذا بيني وبينه مشاكل كثيره واتهمني بالتزوير ولا ينفق عليٍ فرفعت عليه قضية نفقة .

فقاطعها الشيخ قائلاً ، أم بدر هذه خصومة بين أثنين فمحلها إما أهل الفضل من قرابتك وقرابته وإما المحاكم ، فلا استطيع أن أحكم بين اثنين احدهما موجود والآخر لا فلم اسمع حجته، أما إذا كنتي طرحتي سؤالاً عاماً كنت أجبتك ، وأسأل الله أن يوفقكما لكل خير .