بالفيديو.. سكان نيوزيلندا الأصليين يرقصون حدادا على ضحايا المسجدين
وثقت إحدى مقاطع الفيديو قيام مجموعة من سكان نيوزيلندا الأصليين ” الماوريين ” بأداء رقصتهم التقليدية المعروفة باسم ” هاكا ” ؛ حدادًا على ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
ويظهر بالفيديو، سكان نيوزيلندا الأصليين وهم يرقصون نوعا من الهاكا يعرف باسم ” ماناوا ويرا ” ، والذي عادة ما يؤدونه في الجنائز، كما قاموا بتقديم الزهور لضحايا الهجوم.
يٌذكر أن السلطات رفعت مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة، ووجهت تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت.
الشاعر[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 24 دقيقة
يرقصون فرح بمقتلهم لا حداد عليهم
ومازلتم تلمعون لهم يابني علمان
لعنكم الله اجمعين
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 13 دقيقة
ذا حزن والا ميدان ملامكمه