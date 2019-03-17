بالفيديو.. سكان نيوزيلندا الأصليين يرقصون حدادا على ضحايا المسجدين

ولنجتون(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو قيام مجموعة من سكان نيوزيلندا الأصليين ” الماوريين ” بأداء رقصتهم التقليدية المعروفة باسم ” هاكا ” ؛ حدادًا على ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

ويظهر بالفيديو، سكان نيوزيلندا الأصليين وهم يرقصون نوعا من الهاكا يعرف باسم ” ماناوا ويرا ” ، والذي عادة ما يؤدونه في الجنائز، كما قاموا بتقديم الزهور لضحايا الهجوم.

يٌذكر أن السلطات رفعت مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة، ووجهت تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت.