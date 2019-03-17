” الأرصاد ” تكشف توقعاتها لطقس مباراة الهلال والأهلي بالرياض

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن توقعاتها لطقس مباراة الهلال أمام الأهلي على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن هناك عوالق ترابية، كما أن اتجاه الرياح شمالية غربية، وسرعتها 18-25 كم/س؛ بينما درجة الحرارة تتراوح بين 8 درجة مئوية- 23 درجة مئوية؛ فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 65%.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود قمة نارية تجمع الهلال أمام ضيفه الأهلي، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية.