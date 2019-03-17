فتاة تروي لحظات ” الرعب ” وكيف أنقذت شقيقها من حريق المنزل

محمود البلوي(صدى):

كشفت ” ريم البلوي ” عن الكواليس المرعبة التي عاشتها أثناء الحريق المندلع في منزل عائلتها بحي الورود بمنطقة تبوك ونجاحها في إنقاذ شقيقها الصغير من الموت المحقق ، أثناء غياب والدها في عمله بمحافظة العلا .

وقال ” البلوي ” في تصريحات لها أن الحريق نشب في غرفة والدها فتفاجأت به وسط صعود أدخنة كثيفة ومن ثم قامت إخلاء المنزل من العائلة قبل أن تفقد شقيقها الصغير ” فهد ” .

وأضافت : ألهمني الله القوة لأن أجازف بنفسي فرجعت إلى الغرفة المشتعلة مرة أخرى ووجدت أخي مغمى عليه في زاوية فخرجت به خارج المنزل وأجريت له التنفس الصناعي كما تعلمت في دورة الإسعافات الأولية للإنعاش الرئوي ، التي حصلت عليها في الهلال الأحمر .

وتابعت بعدها بلحظات حضر الهلال الأحمر وتم نقل أخي للمستشفى والسيطرة على الحريق ، لتنتهي الليلة المرعبة وتستيقظ على تبريكات زملائها بترشحها لجائزة التميز على مستوى تعليم تبوك ، قائلة : لولا لطف الله لتحلولت تلك اليلة إلى ليلة مأسوية .