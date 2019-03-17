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شاهدتها ابنتها مع عشيقها.. فقررت كتم صوتها نهائيا

شاهدتها ابنتها مع عشيقها.. فقررت كتم صوتها نهائيا
القاهرة(صدى):

شهدت إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة جريمة قتل مروعة لطفلة لم تتعدى 6 سنوات على يد والدتها بعد أن رأتها الطفلة البريئة مع أكثر من رجل فهددتها بفضح سلوكها المشين ورواية ما يحدث لوالدها .

وتفصيلاً فقد تلقت الشرطة بلاغ من مفتش الصحة تفيد بوجود آثار تعذيب بجثة الطفلة بعد أن حاولت والدتها إستخراج تصريح بدفنها ، لتكشف التحقيقات أن والدتها كانت سيئة السمعة وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة .

وعرضت الشرطة الجثة على الطب الشرعي ، فيما أكدت التحقيقات أن المتهمة مطلقة واعتادت إستقبال الرجال بمسكنها مما يؤكد حقيقة الواقعة ، ومن المقرر إحالتها للقضاء لإستيفاء العقوبة القانونية .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 69309 ] نشر منذ 46 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 69309 ] نشر منذ 46 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 35 دقيقة

اهلي الله ايتها العاهره الفاسقه كيف تتطاوعين نفسك تقتلين طفلتك لاذنب لها ،،, عساك الكتمه تكتم صوتك نهائيا

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 34 دقيقة

اهلكي الله ايتها العاهره الفاسقه لعنك الله مجرمة سفاحة الزنا

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