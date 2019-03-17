شاهدتها ابنتها مع عشيقها.. فقررت كتم صوتها نهائيا
شهدت إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة جريمة قتل مروعة لطفلة لم تتعدى 6 سنوات على يد والدتها بعد أن رأتها الطفلة البريئة مع أكثر من رجل فهددتها بفضح سلوكها المشين ورواية ما يحدث لوالدها .
وتفصيلاً فقد تلقت الشرطة بلاغ من مفتش الصحة تفيد بوجود آثار تعذيب بجثة الطفلة بعد أن حاولت والدتها إستخراج تصريح بدفنها ، لتكشف التحقيقات أن والدتها كانت سيئة السمعة وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة .
وعرضت الشرطة الجثة على الطب الشرعي ، فيما أكدت التحقيقات أن المتهمة مطلقة واعتادت إستقبال الرجال بمسكنها مما يؤكد حقيقة الواقعة ، ومن المقرر إحالتها للقضاء لإستيفاء العقوبة القانونية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69309 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69309 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
أم الدنيا[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 35 دقيقة
اهلي الله ايتها العاهره الفاسقه كيف تتطاوعين نفسك تقتلين طفلتك لاذنب لها ،،, عساك الكتمه تكتم صوتك نهائيا
أم الدنيا[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 34 دقيقة
اهلكي الله ايتها العاهره الفاسقه لعنك الله مجرمة سفاحة الزنا