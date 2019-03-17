الهلال ينهي تعاملاته مع ” صلة ” بنهاية عقدها في يوليو المقبل

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الهلال أن إدارة النادي تعتزم إنهاء تعاملها مع شركة ” صلة الرياضية ” بنهاية عقدها في يوليو المقبل ، وذلك بهدف زيادة المداخيل المالية وزيادة الدعم المالي للنادي .

وكان ” الزعيم ” قد تعاقد مع صلة لمدة ثلاث سنوات ، فيما يتبقى على عقد استجئار ملعب جامعة الملك سعود عام واحد وبالتالي فإن ” صلة ” ستدير الأمور التشغيلية في الملعب فقط أما أمور النادي فستؤول لى إدارته ، مع سعيها للتشغيل الذاتي في الموسم القبل . .