الهلال ينهي تعاملاته مع ” صلة ” بنهاية عقدها في يوليو المقبل
كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الهلال أن إدارة النادي تعتزم إنهاء تعاملها مع شركة ” صلة الرياضية ” بنهاية عقدها في يوليو المقبل ، وذلك بهدف زيادة المداخيل المالية وزيادة الدعم المالي للنادي .
وكان ” الزعيم ” قد تعاقد مع صلة لمدة ثلاث سنوات ، فيما يتبقى على عقد استجئار ملعب جامعة الملك سعود عام واحد وبالتالي فإن ” صلة ” ستدير الأمور التشغيلية في الملعب فقط أما أمور النادي فستؤول لى إدارته ، مع سعيها للتشغيل الذاتي في الموسم القبل . .
المليليح[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 51 دقيقة
النصر امس فاز بأربعة على الفريق اللي تعادلتوا معه ١/١ واحتجيتوا على المسكين القرني ورفضوا احتجاجكم مثل كل سنه .
أعطونا أخبار النصر في العنوانين الرئيسيه اهم من صلة 😀😀😀😀😀😀😀😀