بينها خشونة الجلد وقتامة في لونه.. 5 خرافات عن إزالة الشعر بالشفرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التجميل ، أن عالم الجمال بكثير من الخرافات التي ينبغي علينا التحقّق من صحتها والتأكد منها، وحلاقة الشعر بالشفرة واحدة من أكثر الجوانب التي تزخر بالمعتقدات الخاطئة ، ولكن كل ما عليكِ فعله هو الاستثمار في نوعية جيدة من شفرات الحلاقة؛ لتنعمي ببشرة أكثر نعومة.

وكشف الخبراء عن أشهر الخرفات الخاصة بإزالة الشعر بالشفرة منها ، تعتقد كثير من الفتيات أن إزالة الشعر بالشفرة تتسبب في خدوش الجلد ، ولكن هذا ليس صحيحاً بل يجدر بكِ تغيير الشفرة بأخرى جديدة؛ ذلك أن الجديدة لا تتطلّب منكِ كثيراً من الضغط لإزالة الشعر، بعكس القديمة، ما يعني أن الجديدة تقلّل من فرص حدوث خدوش لديكِ.

كما أن إزالة الشعر بالشفرة يؤدي لظهوره أكثر سماكة وقتامة غير صحيح ، فوفقاً لدراسات؛ ذلك أن الجزء الذي تزيلين من الشعرة هو السطحي وليس الداخلي، ما لا يؤثر بالتالي على نوعية الشعرة ذاتها. كل ما في الأمر أنكِ ترين الشعر حاداً بعد نموّه، فتظنين أنه أكثر قتامة وسماكة، لكن هذا غير صحيح.

وايضا ليس كما تعتقدين لا مشكلة في إزالة الشعر بالشفرة عن الجلد جاف، بل إياكِ وفعل هذا؛ ذلك أن ترطيب الجلد بالماء يجعل الشعر أكثر طراوة، وبالتالي يكون من السهل نزعه. استخدمي دوماً الصابون أو سائل الاستحمام عند الرغبة بإزالة الشعر؛ ذلك أن الحلاقة الجافة تفضي لظهور الطفح الجلدي والحكّة.

وليس صحيحاً أن إزلة الشعر بالشفرة تؤذي البشرة ، فليس هنالك من إثباتات علمية حول أن حلاقة الشعر بالشفرة من شأنها إلحاق الأذى بالبشرة. على العكس، فإن الحلاقة بالشفرة تمنحكِ جلداً ناعماً كما تخلّصكِ من الطبقة العلوية التي توجد عليها خلايا من الجلد الميت. كل ما عليكِ فعله هو الاستثمار في نوعية جيدة من شفرات الحلاقة، التي لا تُسبّب خدوشاً أو مشاكل جلدية، بل تمنحكِ بشرة ناعمة.

ومن آخر هذه الخرافات أن إزالة الشعر بالشفرة مراراً، في المرّة نفسها، يمنحكِ نتيجة أفضل ، فهذا ليس حقيقياً، بل قد يُفضي للضرر فيحدث تهيّج في البشرة واحمرار. كل ما عليكِ فعله حين تشعرين أن شفرة الحلاقة لا تمنحكِ النتيجة المرجوّة هو أن تستبدليها بأخرى جديدة وذات نوعية موثوقة.