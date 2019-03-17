رئيس الجزائر يعتزم التنحي إبريل المقبل

الجزائر(صدى):

أزاحت صحيفة جزائرية الستار عن تسريبات تكشف فيها أن رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة يعتزم التنحي مساء الـ29 أبريل المقبل، وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيسًا للدولة، خلال مرحلة انتقالية.

وذكرت الصحيفة أن بيان الرئاسة الجزائرية قيد الجاهزية؛ مشيرة إلى أن رئيس الدولة الجديد سيتولّى تعيين حكومة وحدة وطنية أو حكومة محايدة، مهمتها الوحيدة إدارة الشؤون الحالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي حالة تنحي ” بوتفليقة ” ، فإن ” بن صالح ” سيتولى مهمة فتح حوار على الفور مع المعارضة لتهدئة الشارع وتجنب المواجهة العنيفة، كما سيكون لهذه الحكومة مثلها مثل رئيس الدولة الجديد، مهمة قصيرة الأجل ” 6 إلى9 أشهر ” وبالتالِي سيتعين عليها إعداد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام.