رئيسة وزراء نيوزيلندا تصف هجوم كرايست تشيرش بالعمل الإرهابي

ولنجتون (صدى):

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم، الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، يوم الجمعة الماضي، بالعمل الإرهابي.

وقالت أرديرن – في تصريح: ” إنها تتوقع انتهاء عملية إعادة جثث جميع الضحايا إلى عائلاتهم بحلول يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة ستجري غدًا، مناقشات حول تغيير قوانين حمل السلاح.

وكانت رئيسة الوزراء قد أكدت في وقت سابق، أن المتهم في هذين الهجومين، موجود في سجن شديد الحراسة، كما شددت على أن الشرطة ستحرس المساجد خلال الصلوات، وستكون بالقرب منها في كل الأوقات.

ووجهت السلطات في نيوزيلندا، تهمة القتل أمس، إلى الأسترالي برينتون هاريسون تارانت، البالغ من العمر (28 عامًا).