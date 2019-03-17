تويوتا كورولا 2020 تصل إلى المملكة

الرياض(صدى):

استقبلت المملكة سيارات تويوتا كورولا 2020 الجديدة كلياً في جيلها الثاني عشر؛ استعدادًا لطرحها في السوق؛ والتي تحتوي على تصميم أكثر ديناميكية، حيث واجهتها حادّة بمصابيح أمامية LED وشبك أمامي كبير جداً.

ومن مواصفات سيارة تويوتا كورولا الجديدة، أنه تتمسك الخلفية بالمظهر الهادئ التقليدي، مع تميزها بمصابيح LED متصلة ببعضها عبر شريط، كما هنالك مشتت هواء مثير للاهتمام، ولوحة القيادة مبسّطة، الشاشة عائمة أعلى الكونسول الوسطي مع مواد أرقى بالتنجيد.

وفي السياق نفسه، تستند السيدان الصغيرة على منصة تويوتا TNGA العالمية، وهي نفسها المستخدمة بأفالون وكامري، ما يعني بأن كورولا الجديدة مقصورتها هادئة جداً خاصة مع حصولها على مساعدات تمتص الصدمات بشكل أفضل.