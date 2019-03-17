  • الأحد 17

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. رد فعل بلقيس فتحي بعد ظهور زوجها المفاجئ أثناء غنائها على المسرح

بالفيديو.. رد فعل بلقيس فتحي بعد ظهور زوجها المفاجئ أثناء غنائها على المسرح

بالفيديو.. رد فعل بلقيس فتحي بعد ظهور زوجها المفاجئ أثناء غنائها على المسرح
مليكة فؤاد(صدى):

تعرضت المطربة اليمنية بلقيس فتحي لموقف مفاجئ وتلقائي أمام جمهورها ، إذ فاجئها زوجها بالظهور على المسرح في نهاية وصلتها الغنائية .

وكانت بلقيس تحي حفل في دبي بالقرية العالمية حضره الآلاف من جمهورها ، وبدت عليها علامات السعادة حين رأت زوجها فيما أخذ الجمهور في الهتاف فرحاً بمظهرهما الرومانسي .

كما شهد الحفل موقف أثار تفاؤل بلقيس ، حيث سقطت الأمطار بمجرد إطلالها على الجمهور مما جعلها تعلن إشارة الخير وأظهرت سعادتها بها .

واعتمدت بلقيس على مظهر بسيط وأنيق من خلال تنورة سوداء منفوشة طويلة مع تيشيرت قطني من ذات اللون ومكتوب عليه باللون الفوشيا، مع جاكيت فوشيا وقبعة سوداء .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *