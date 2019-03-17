بالفيديو.. رد فعل بلقيس فتحي بعد ظهور زوجها المفاجئ أثناء غنائها على المسرح

مليكة فؤاد(صدى):

تعرضت المطربة اليمنية بلقيس فتحي لموقف مفاجئ وتلقائي أمام جمهورها ، إذ فاجئها زوجها بالظهور على المسرح في نهاية وصلتها الغنائية .

وكانت بلقيس تحي حفل في دبي بالقرية العالمية حضره الآلاف من جمهورها ، وبدت عليها علامات السعادة حين رأت زوجها فيما أخذ الجمهور في الهتاف فرحاً بمظهرهما الرومانسي .

كما شهد الحفل موقف أثار تفاؤل بلقيس ، حيث سقطت الأمطار بمجرد إطلالها على الجمهور مما جعلها تعلن إشارة الخير وأظهرت سعادتها بها .

واعتمدت بلقيس على مظهر بسيط وأنيق من خلال تنورة سوداء منفوشة طويلة مع تيشيرت قطني من ذات اللون ومكتوب عليه باللون الفوشيا، مع جاكيت فوشيا وقبعة سوداء .