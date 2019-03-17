بعد استبعاد الإعدام.. تعرف على العقوبة المنتظرة لـ ” سفاح نيوزلاندا “

ولنجتون (صدى):

كشفت صحيفة ” صن ” البريطانية عن أقصى عقوبة قد يتعرض لها ” سفاح نيوزلاندا ” المتطرف الذي قتل 50 مسلم رمياً بالرصاص في هجومه الإرهابي على مسجدين أول أمس الجمعة .

ووفقاً لخبراء القانون فإن العقوبة المتوقعة تماشياً مع القانون الجنائي انيوزلاندي هي السجن المؤبد دون الإفراج عنه تحت أي ظرف ، وذلك بسبب إلغاء عقوبة الإعدام من القانون النيوزلاندي منذ عام 1961 م .

وكانت عقوبة الإعدام تقتصر في نيوزلاندا منذ ذلك العام على خيانة الدولة فقط ليتم إلغائها تماماً في عام 1989 م ، غير أن رئيسة الوزراء النيوزلاندية ” جاسيندا أرديرن ” أكت أن قوانين السلاح ستشهد تغييرا عقب هجوم كرايست تشيرش المروع.

وكان المتهم برينتون تارنت 28 عام قد مثُل أمام المحكمة بعد توجيه تهمة القتل ، وسيمثل أمامها ثانيةً في الخامس من أبريل المقبل .

وتوقع الخبراء أن يتم توجيه إتهامات أخرى إليه ومنها استخدام أسلحة نصف آالية ، والتي تم حظرها في أستراليا بعد مذبحة بورت آرثر عام 1996 التي راح ضحيتها 35 شخصا، وفقاً لرئيس اتحاد الشرطة “كريس كاهيل ” .