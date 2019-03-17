مهاجم ميلان السابق يرحل عن فريقه الصيني
أكد مهاجم ميلان، ألكسندر باتو، اليوم الأحد، على رحيله نادي تيانغين تيانهاي الصيني؛ بينما من المتوقع عودته لبلده البرازيل بعد عامين ناجحين في الدوري الصيني.
وأوضح مهاجم البرازيل: ” أود إبلاغكم بأن رحلتي في الصين وصلت لنهايتها، الصين ساعدتني على النمو كرجل، تعلمت ثقافة مختلفة وعادات هذا البلد الرائع ” .
وتابع: ” أنا فخور بمشاركة حبي لكرة القدم وإسهامي في كرة القدم الصينية، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه والتأهل لدوري أبطال آسيا لأول مرة، والفوز على العديد من المنافسين الأقوياء ” .
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