مهاجم ميلان السابق يرحل عن فريقه الصيني

ماجد محمد(صدى):

أكد مهاجم ميلان، ألكسندر باتو، اليوم الأحد، على رحيله نادي تيانغين تيانهاي الصيني؛ بينما من المتوقع عودته لبلده البرازيل بعد عامين ناجحين في الدوري الصيني.

وأوضح مهاجم البرازيل: ” أود إبلاغكم بأن رحلتي في الصين وصلت لنهايتها، الصين ساعدتني على النمو كرجل، تعلمت ثقافة مختلفة وعادات هذا البلد الرائع ” .

وتابع: ” أنا فخور بمشاركة حبي لكرة القدم وإسهامي في كرة القدم الصينية، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه والتأهل لدوري أبطال آسيا لأول مرة، والفوز على العديد من المنافسين الأقوياء ” .