” صحة المدينة ” : بدء التقديم على الوظائف الموسمية لموسم العمرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، عن بدء التقديم على الوظائف الموسمية لعام 1440هـ ” لموسم العمرة “، للعمل بالمراكز الصحية بالمنطقة المركزية ومستشفى الأنصار خلال الأشهر من شهر رجب الحالي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت ” صحة المدينة ” ، أن المسميات الوظيفية الشاغرة، هي: طبيب طوارئ، وفني تمريض، وفني تعقيم، وسائق، وفني إسعاف وطوارئ، وطبيب عام، وفني أشعة، وفني صيدلي، وحارس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1440/07/10هـ، بينما من تنطبق عليه الشروط التوجه بتقديم طلبه إلى: إدارة الخدمات الصحية للحج والعمرة – بصحة المدينة المنورة.