رجل يبيع غرفة نومه بمبلغ زهيد بسبب ” الجن “

واشنطن(صدى):

أقدم متجر في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية للبضائع المستعملة، على بيع غرفة نوم يدوية الصنع بألف دولار لكنها قد تكون مسكونة؛ حيث حذر الراغبين في الحصول عليها من هذا الأمر.

وأوضح المتجر، أن المالك السابق لغرفة النوم قال إنه وزوجته كانا تنتابهما الكوابيس باستمرار عندما كانا ينامان في غرفة النوم، كما كانت كلابهما تشتبه في السرير والخزانة اللذين يعود تاريخ صنعهما إلى خمسينيات القرن الماضي حيث لا تتوقف عن النباح تجاههما.

ويذكر، أن زبونين أعجبتهما غرفة النوم ودفعا ثمنها كاملا، ولم يصدقا ما يتردد عن كونها مسكونة؛ ليقوما بشرائها على الفور.