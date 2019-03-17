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دراسة تكشف سبب حدوث الحمل رغم موانع الإنجاب

دراسة تكشف سبب حدوث الحمل رغم موانع الإنجاب
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن سر عدم إستجابة بعض النساء لحبوب منع الحمل ، مؤكدة أن هناك عامل وراثي يقف عند البالغين ويستمر مفعوله عند البعض مما يسبب تحطيم أي هرمونات لمنع الحمل .

كما كشفت الدراسة لأول مرة عن اسم هذا الجين بعد أن اختبرت تأثير 100 جين وراثي على الهرمونات من خلال 300 مرأة وهو ” CYP3A7 * 1C ” ، المسئول عن عدم تفعيل حبوب منع الحمل .

ومع ذلك حذر المعد الرئيسي للدراسة آرون لازوريتز، الأستاذ المساعد في أمراض النساء والتوليد في جامعة “كولورادو أنشوتز”، النساء من التسرع في إجراء الفحص الجيني ، مؤكداً ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد الدراسة .

ويعتزم الباحثون دراسة كيفية تفاعل هذا الجين مع طرق تحديد النسل، وخاصة حبوب منع الحمل شائعة الاستخدام .


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