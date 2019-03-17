” STC ” تعلن عن وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة لذوي الخبرة في هندسة الاتصالات من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى ” مدير العمليات السحابية Senior Cloud Operations Director ” .

وأوضحت الشركة، أن الشروط الواجب توافرها هي: درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات أو ما يعادلها، ويفضّل درجة الماجستير في هندسة الاتصالات أو ما يعادلها؛ كما يفضّل وجود شهادات مهنية مثل (CA أو SOCPA أو CMA) أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن حيث بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/17م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا