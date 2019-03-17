ابتكار ساعة لـ ” آبل ” تنبه بإضطرابات القلب قبل وقوع الجلطة

وكالات(صدى):

نجحت شركة آبل في ابتكار ساعة تستطيع رصد إضطرابات القلب ومن ثم اكتشاف أكثر الأمراض شيوعاً وهو ” الإرتجاف الأذيني ” والذي يتسبب في الإصابة بجلطات القلب بواقع 5 ضعاف عن الإضطرابات القلبية الأخرى .

ومن المتوقع أن تدخل ” آبل ” عالم تكنولوجيا الرعاية الصحية بعد هذا الإيتكار الذي تم دراسته على أكثر من 400 ألف مستخدم لساعة أبل في الكلية الأمريكية لطب القلب بمدينة نيو أورليانز .

ورصدت الساعة إصابة 2000 مشارك بإضطرابات وجرى إرسالها لجهاز رسم القلب للتأكد من عدم الإصابة بالرجفان الأذيني .

وقال الباحثون إنه تبين إصابة ثلث هذه المجموعة بالرجفان الأذيني بعد الاستعانة بأجهزة رسم القلب ، كما أظهرت البيانات أن نحو 84 بالمئة من اخطارات النبض المضطرب تأكد لاحقا أنها ترتبط بهذا المرض .

وتم طرح الساعة الجديدة ” سيريس 4 ” بعد بدء الدراسة بعد ترخيص من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية .