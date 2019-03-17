صورة جديدة للحظة اعتقال سفاح نيوزيلندا 

ولنجتون(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للحظة اعتقال الشرطة النيوزيلندية للشخص الذي أطلق النار على المصلين داخل مسجدين، يوم الجمعة، وأردى خمسين شخصا.

وبدا في الصورة أنه تم توقيف السفاح الأسترالي، برنتون تارنت، وهو يميني متطرف، خارج مسجد النور، في منطقة “كرايست تشيرش”، وظهر في الصورة، عنصرا شرطة وهما يسحبان المجرم المستلقي على الأرض.

وقامت الشرطة النيوزيلندية بتهديد كل من تجد بحوزته مقاطع فيديو للمجزرة، بعقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.

وكان مقطع فيديو التقط عبر هاتف جوال، أظهر لحظة تدخل الشرطة ومواجهة “سفاح نيوزيلندا” قبل اعتقاله.