بعد مذبحة مسجدي نيوزيلندا.. فيسبوك يحذف 1.5 مليون فيديو للعملية الإرهابية

وكالات(صدى):

أكدت شركة فيسبوك إنها حذفت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم الذي راح ضحيته عشرات الضحايا والمصابين.

وأوضحت ” فيسبوك ” : ” حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل ” ؛ لافتةً إلى أنها تزيل أيضا كل النسخ المحررة من الفيديو والتي لا تتضمن محتوى مصورا وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم.

ووصل عدد ضحايا الهجوم على المسجدين إلى 50 شخصًا؛ فيما بث الإرهابي الذي هاجم المسجدين يوم الجمعة الهجمات مباشرة عبر فيسبوك لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.