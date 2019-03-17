بتكلفة 23 مليون ريال.. اكتمال مشروع توصيلات الصرف الصحي بحي الصفا 4 بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية الإنتهاء من تنفيذ مشروع خطوط فرعية وتوصيلات الصرف الصحي للعقارات بحي الصفا 4 بمحافظة جدة ، والذي تم على ثلاث مراحل بتكلفة 23 مليون ريال لخدمة 300 عقار .

وصرح المهندس محمد بن صالح الغامدي مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة أن المشروع تم خلال 10 أشهر قبل أنتهام المدة التعاقدية بعام ، بعد تضافر جهود فرق الشركة مع نظيراتها بالقطاعات الأخرى .

وأكد المهندس حسن القرني المدير التنفيذي للمشاريع بمنطقة مكة أن إدارة المشاريع بالشركة قامت بالإشراف على المشروع بشكل مباشر وبأعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات الفنية ،مشيراً إلى الإنتهاء من جميع مراحل العمل، وإستفادة العقارات فعلياً من خدمة الصرف الصحي .