بالفيديو والصور.. انتقادات لاذعة لدنيا بطمة بسبب عرس مغربي 

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت الفنانة دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” إنستجرام ” مقاطع فيديو وصور لأبرز حفلات الأعراس التي تحييها والنشاطات الفنية التي تشارك بها، مما عرضها لانتقادات لاذعة من قبل متابعيها وجمهورها.

وظهرت في مقاطع الفيديو كضيفة تتلقى الترحيب في الزفة بدلاً من أن تزف العروس بنفسها بصوتها، وجاء ذلك خلال نقلها الاستعراض الجديد التي كانت موجودة فيها بأحد الأعراس المغربية.

تعرضت بطمة بهذا التصرف للكثير من الانتقادات الساخرة التي اتهمتها بمحاولة الاستعراض ولفت النظر من خلال الاحتفالية التي شارت بها ونشرتها عبر صور ومقاطع فيديو.

وكانت بطمة وجهت رسالة حب لزوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، من خلال صورة نشرتها برفقته، معلقة عليها: ” الله لا يحرمني منك ولا من وقفتك بجنبي، شكرا على كل شيء “.