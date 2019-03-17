نفور جنسي أم بداية حمل.. مالا تعرفيه عن الشعور بالغثيان بعد العلاقة الحميمة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من أن العلاقة الجنسية تهدف إلى تحقيق السعادة والرضا بين الزوجين إلا أن هناك بعض المتاعب التي تعانيها المرأة بعد الإنتهاء منها مما يسبب خطر على صحتها وقد يؤدي بها إلى النفور من العلاقة بعد ذلك ومنها الشعور بالغثيان أو الدوار الذي غالباً ما تتجاهله المرأة .

وينصح الأطباء بضرورة عدم الإستهتار أو سرعة الربط بين الشعور بالدوار ووجود حمل ، لأن غثيان الحمل لا يظهر إلا بعد أسبوعين من انقطاع الدورة الشهرية ، أي عندما يكون عمر الجنين 6 أابيع .

وأكدوا أنه يجب مراجعة الطبيب لأنه قد يكون عرض لإلتهاب عنق الرحم أو بطانة الرحم نتيجة ضغط الحوض أثناء العلاقة الحميمة ، أو بسبب تغيرات الدورة الشهرية التي تؤدي إلى إنخفاض ضغط الدم وقد يتطور الأمر إلى إغماء .

كما طالبوا بالتأكد من الأسباب الحقيقية لأنه في النهاية قد يكون نوع من الخلل الجنسي أو رد فعل للنفور أثناء العلاقة مما يشكل خطر على مستقبل الحياة الزوجية .