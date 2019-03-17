رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن موعد تسليم جثامين الشهداء لذويهم 

ولنجتون(صدى):

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن منفذ العملية الإرهابية على مسجدي مدينة كرايست تشيريش سيحاكم في نيوزيلندا ولن يتم تسليمه لأستراليا بلده.

ولفتت في مؤتمر صحفي: ” نراجع قوانين حيازة السلاح وهذه القوانين يجب أن تتغير… وسنبحث الاثنين القوانين الجدية لحيازة السلاح “.

وأوضحت أن جثامين الضحايا ستسلم لذوي أصحابها بدءا من اليوم، على أن تسلم جميعها لغاية الثلاثاء.

وتابعت أن مكتبها تلقى الجمعة ” بيانا ” من المسلح قبل دقائق من حصول الاعتداء، قائلة: ” كنت واحدة من أكثر من 30 متلقيا للبيان الذي أرسل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء… لم يتضمّن البيان أي موقع أو تفاصيل محددة ” ، وتم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال دقيقتين من استلامه.