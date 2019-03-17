تنبيه من الأرصاد بتكون سحب رعدية ممطرة على نجران

نجران(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل، مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.