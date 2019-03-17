بالصور.. تعرف على خطيب ” مايا خليفة ” بعد اعتزالها الإباحية
يبدو أن “مايا خليفة ” قد اعتزلت الإباحية بالفعل إذ أعلن طباخ سويدي خطبته منها الخميس الماضي وسط احتفاء الثنائي على موقع “إنستجرام” بنشر صور تجمعهما .
ويدعى الطباخ الذي يعتزم الزواج من “مايا” ، ” روبرت ساندبرج ” “26” عام ويعمل “شيف” محترف في واحد من أشهر المطاعم في كوبنهاجن بالدنمارك ، وفاز سابقاً في مسابقة عالمية للطهاه الشبات تسمى ” تحدي الشيف هانز ببوزيتشكنز” .
وعلق “ساندبرج” على صورهما قائلاً : ذهبنا إلى شيكاغو نهاية الأسبوع وتناولنا عشاء رائع في Smyth وطلبت الزواج من مايا ووافقت .
يشارإلى أن هذه ستكون المرة الثانية التي تتزوج فيها نجمة الإباحية المعتزلة، والتي انفصلت عن زوجها الأول في عام 2016، وكان رجل أعمال أمريكي تزوجته عام 2011 .
محمد العلي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 42 دقيقة
الذباب يقع على القاذورات فقط
محمد العلي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 42 دقيقة
الذباب يقع على القاذورات فقط
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69296 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 855 ] نشر منذ 21 دقيقة
ان شاء الله يسويها طبخة ..دامه شيف..
ولايستبعد بالفعل..