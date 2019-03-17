بالصور.. تعرف على خطيب ” مايا خليفة ” بعد اعتزالها الإباحية

واشنطن(صدى):

يبدو أن “مايا خليفة ” قد اعتزلت الإباحية بالفعل إذ أعلن طباخ سويدي خطبته منها الخميس الماضي وسط احتفاء الثنائي على موقع “إنستجرام” بنشر صور تجمعهما .

ويدعى الطباخ الذي يعتزم الزواج من “مايا” ، ” روبرت ساندبرج ” “26” عام ويعمل “شيف” محترف في واحد من أشهر المطاعم في كوبنهاجن بالدنمارك ، وفاز سابقاً في مسابقة عالمية للطهاه الشبات تسمى ” تحدي الشيف هانز ببوزيتشكنز” .

وعلق “ساندبرج” على صورهما قائلاً : ذهبنا إلى شيكاغو نهاية الأسبوع وتناولنا عشاء رائع في Smyth وطلبت الزواج من مايا ووافقت .

يشارإلى أن هذه ستكون المرة الثانية التي تتزوج فيها نجمة الإباحية المعتزلة، والتي انفصلت عن زوجها الأول في عام 2016، وكان رجل أعمال أمريكي تزوجته عام 2011 .