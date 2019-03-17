بالصور.. أمريكا تعرض سيارة مرسيدس AMG GT 53 4 Door 2019 بسعر أرخص من ألمانيا

واشنطن(صدى):

تعتبر AMG GT 53 4 Door 2019 ثاني أرخص سيارة مرسيدس AMG GT4 بعد نسخة 43؛ حيث سيبدأ سعرها في السوق الأمريكي من 99 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 371,250 ريال، بدون إحتساب رسوم الشحن.

ويبلغ ثمن مرسيدس AMG GT 53 4 Door في السوق الألماني من 109,182.50 يورو أي ما يعادل 127,260 دولار أمريكي أو 477,225 ريال؛ فيما تعتمد أرخص مرسيدس AMG GT4 ميكانيكياً على محرك 6 سلندر خطي سعة 3 لترات.

ويأتي ذلك مع تيربو يولد قوة 429 حصان و 520 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل هذا القلب النابض مع قير اوتوماتيك من 9 سرعات نوعة AMG Speedshift TCT.

وفي السياق نفسه، يبدأ سعر مرسيدس AMG GT 63 S 4Door في الامارات العربية المتحدة من 217,550 دولار أمريكي أي ما يعادل 815,850 ريال أو 799 ألف درهم إماراتي.