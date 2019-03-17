الإحصاء تكشف نسبة الفتيات الممارسات لرياضة ” المشي ” بالمملكة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نسبة الفتيات الممارسات لرياضة المشي، العام الماضي.

وبحسب تقرير الإحصاء ، فقد بلغت نسبة الفتيات الممارسات للمشي 8.9% من إجمالي نساء المملكة للعمر 15 سنة فأكثر، موضحة أن نسبة الذكور لذات الرياضة بلغت 28.3%.

وأوضحت الهيئة أن نسبة محاكاة المجتمع كدافع من دوافع ممارسة الرياضة لدى المواطنين والمواطنات بلغت 2.22 %، فيما بلغت نسبة من يستخدمون التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط الرياضي 17.90% من إجمالي المملكة.

وأشارت إلى أن غير السعوديين الممارسين لرياضة المشي بلغت نسبتهم 3.59% على مستوى المملكة.

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