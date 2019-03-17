أب يُجبر ابنته على تجرع السم بعد خيانة زوجها

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم أب مصري على إجبار ابنته على تجرع السم بنفسها،عقابا لها على خيانتها لزوجها.

وتعود التفاصيل إلى أن زوجًا ضبط زوجته، بصحبة شاب داخل المنزل متلبسان بما لا يمكن إنكاره، وكانت الفضيحة مدوية.

ولم يكن هناك إلا قرار واحد من الأبوين بأن تموت الزوجة الخائنة، ولكن لن يكون موتها قتلا أو انتحارا، بل أن تتجرع السم بيدها جبرا أو اختيارا، للتخلص من ” العار ” .

وأحضر الأب زجاجة مملوءة بالسم وكوب فارغ وأمرها بأن تشرب السم بيدها، ثم تدخلت والدتها وضربتها وساعدت الأب على فتح فم ابنتهما ليفرغ الكوب في جوفها عنوة.

وتم ضبط الزوجان ، ولم ينكرا التهمة، بل تعجبت الأم من توجيه تهمة القتل العمد لها مع الزوج وظلت ملامحها جامدة وهي تردد أن ابنتها كانت تستحق القتل بهذه الطريقة الشنعاء.