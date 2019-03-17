بالصور.. ” ديك ” يتسبب في سجن شخص سنة ونصف

لندن(صدى):

أصدرت محكمة بريطانية، حكما بالسجن لمدة عام ونصف، والحرمان من تربية الحيوانات، وغرامة 750 جنيها إسترلينيا، على رجل، لاتهامه بضرب ” ديك ” بوحشية بواسطة سيخ معدنى ثم احتفل بقتله بعد ذلك.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بمواقع التواصل، للرجل وهو يقوم بتعذيب الديك، حيث قام بضربه بواسطة سيخ حديدي، حتى سال الدم من عنقه، وألقى جثته على الأرض.

يذكر أن المتهم أدين غيابيا عن جريمته في أغسطس 2018، ولكن لم يحضر إلى المحكمة ولذلك صدرت مذكرة باعتقاله.