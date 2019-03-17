بالفيديو.. شرطية نيوزلندية تُغالب دموعها وتبدأ خطابها بتحية الإسلام

ويلينغتون(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، خطابا ألقته الشرطية النيوزيلندية نائلة حسن، بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي الذي استهدف مسجدين ،وراح ضحيته 51 شخصًا.

وألقت الشرطية كلمتها باللغتين الإنجليزية والأردنية بتحية الإسلام، قائلة: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد ” .

ولم تتمالك نائلة نفسها وأجهشت في البكاء، مؤكدة أنها فخورة بإسلامها، ومصدومة من الحادث الرهيب.

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