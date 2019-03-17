بالفيديو.. شرطية نيوزلندية تُغالب دموعها وتبدأ خطابها بتحية الإسلام
وثق مقطع فيديو متداول، خطابا ألقته الشرطية النيوزيلندية نائلة حسن، بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي الذي استهدف مسجدين ،وراح ضحيته 51 شخصًا.
وألقت الشرطية كلمتها باللغتين الإنجليزية والأردنية بتحية الإسلام، قائلة: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد ” .
ولم تتمالك نائلة نفسها وأجهشت في البكاء، مؤكدة أنها فخورة بإسلامها، ومصدومة من الحادث الرهيب.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب احتراما لضحايا المسجدين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24290 ] نشر منذ 37 دقيقة
هذه يقال انها مديرة الامن العام وهي مسلمه