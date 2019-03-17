تسجيل صوتي جديد يكشف لغز الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أديس أبابا(صدى):

كشف مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية الخاصة بطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة، إن الطائرة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة بعد الإقلاع قبل أن تبلغ عن مشكلات، وتطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.

وأوضح المصدر، أن صوتًا من قمرة قيادة الطائرة ” بوينج 737 ماكس ” طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى البحر، لكن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800 قدم بعدما بدأت في الانعطاف يمينا عائدة للمطار بسبب ما وصفه الطيار بمشكلة في التحكم.

وأشار إلى أنه قبل وقت قليل من تلك المناورة، كان موظف المراقبة الجوية متصلا بطائرة أخرى عندما قاطعه الصوت الوارد من الطائرة الإثيوبية قائلا: ” عاجل عاجل ” في دلالة على ضرورة توقف الاتصال الآخر غير العاجل، وقال المصدر ” إن صوت الطيار بدا عليه الذعر الشديد “.

يذكر أن طائرة شركة الخطوط الإثيوبية من طراز ” بوينج 737 ماكس 8 ” قد تحطمت، الأحد الماضي، بعيد إقلاعها من العاصمة أديس أبابا، مما أدى إلى مقتل الركاب الـ157 الذين كانوا على متنها.

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