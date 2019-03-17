السجن 10 سنوات لجندي أمريكي بسبب ” شتم خامنئي “

واشنطن(صدى):

كشف محامي عسكري أمريكي سابق، عن الحكم على موكله بالسجن لمدة 10 سنوات، في سجون إيران، وذلك بعد إدانته بتهمة شتم المرشد الإيراني خامنئي.

وقال المحامي: ” نحن قلقون جدا على وضعه الصحي لأنه سبق وأن عانى من مشاكل صحية، لكن تم إبلاغنا أن وضعه الحالي جيد ” .

وكان تم توقيف العسكري السابق والمتحدر من كاليفورنيا في يوليو في إيران، حين كان يقوم بزيارة صديقته، بحسب ما ذكرت والدته.

وقالت والدة العسكري المسجون، إنه كان زار إيران 5 أو 6 مرات لزيارة صديقته، وهناك 3 أمريكيين آخرين على الأقل اثنان منهم من أصل إيراني، معتقلان هناك.