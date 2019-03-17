كشف الغموض بوفاة عارضة الأزياء المغربية التي اعتادت حضور الحفلات الجنسية

روما(صدى):

توصلت وسائل إعلام إيطالية إلى السبب وراء وفاة عارضة الأزياء المغربية ،والتي كانت ضيفة معتادة على حفلات جنسية تعرف بـ ” بونجا بونجا ” .

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن نتائج الاختبارات للكشف عن سبب الوفاة ،تُشير إلى تسممها بمزيج من المواد المشعة التي لا تتوفر عادة للشراء.

وكانت العارضة قد تصدرت عناوين الصحف في عام 2012 عندما أدلت بشهادة مفصلة حول ما يجري في حفلات رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، حيث قضت عليه المحكمة بسجنه سبع سنوات وحظر شغله منصبا عاما مدى الحياة.

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