بالصور.. ميسي يلفت الأنظار بـ ” نيولوك ” قبل لقاء ريال بيتيس

نواف السالم(صدى):

لفت قائد برشلونة ليونيل ميسي، الأنظار، أمس السبت، بهيئة جديدة خلال تدريبات فريقه، استعدادا لمواجهة ريال بيتيس في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وتخلص ميسي من لحيته بشكل كبير، وقص شعره كثيرا بعد فترة طويلة من إطالة اللحية التي باتت كثيفة للغاية خلال الفترة الأخيرة.

وسلطت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية، الضوء، على لفت ميسي للأنظار بهيئته الجديدة بعد حصوله على راحة يوم الجمعة من التدريبات.

ويتطلع برشلونة لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في الصدارة مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

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