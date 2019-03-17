بالصور.. تفاصيل اقتحام مواطن للنيران لإنقاذ أبناء جارته من حريق

تركي السالم(صدى):

على خلفية حادث حريق شقة بمحافظة ضمد في جازان، والذي راح ضحيته طفل وأصيب 6 آخرون، جسد شاب عشريني معنى البطولة الحقيقية، إذ اقتحم النيران بعدما انتبه لصراخ جارته، لإنقاذ أبنائها من ألسنة اللهب التي التهمت منزلها.

ودخل الشاب إلى غرفة الأطفال، وقام بإخراج أحدهم إلى خارج المنزل، ثم عاود الدخول مرة أخرى ليخرج الآخر، ولكنه وجده جثه هامدة.

وكان بلاغ يفيد بوقوع حادث حريق في منزل بضمد قد ورد للدفاع المدني، وبوصول الفرق للموقع تبين وجود 6 إصابات، ووفاة طفل.

اقرأ أيضًا: