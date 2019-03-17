بالفيديو.. ميدو يفسر تصريحه عن تعديل الإنجليز لقانون اللعبة وعلاقته بالعمري

ماجد محمد(صدى):

أكد المصري أحمد حسام ميدو، مدرب فريق الوحدة، أن تصريحاته الأخيرة بشأن إصدار الإنجليز قانونًا منع إشراك إل لاعب معار أمام ناديه السابق، لم يقصد به عبدالإله العمري مدافع الفريق إطلاقًا.

وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ” الديوانية ” ، أنه خانه التوفيق في توقيت إطلاق تصريحه.

وقال : ” العمري من اللاعبين المخلصين الذين يؤدون بشكل جيد منذ بداية الموسم وخاصة في الفترات الأخيرة وليس عندي أدنى شك في إخلاص اللاعب ” .

وأضاف: ” حديثي كان عاماً وليس له أدنى علاقة باللاعب العمري ولا يساورني الشك في ذمة اللاعب العمري ” .

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