وزير التعليم يوجه بضرورة استحداث إدارة أمن وسلامة الطلاب أثناء “ النقل المدرسي ”

علي القحطاني(صدى):

أصدر الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، توجيهات بضرورة استحداث إدارة خاصة بـ ” الأمن والسلامة ” ، ضمن إدارات شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمقر الرئيس للشركة، أمس السبت، إذ تهدف الإدارة إلى رفع مستوى الأمن والسلامة أثناء تقديم خدمة النقل المدرسي وتعزيز إجراءاتها وربطها بمعايير صارمة ودقيقة ومؤشرات أداء عملية وواضحة.

ومن المقرر أن تتولى الإدارة تنفيذ عدد من المهام الرئيسة، ومنها: رسم السياسات والتشريعات الداعمة لإجراءات الأمن والسلامة في خدمة النقل التعليمي، والتنسيق مع الجهات المعنية في سبيل رفع مستوى السلامة في صناعة النقل المدرسي وتطوير خدماتها بما يُسهم في دعم المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدمة النقل التعليمي.

كما تتضمن مهام الإدارة الجديدة، توفير أقصى معايير الراحة والأمان لهم خلال الرحلات المدرسية، في مختلف مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها وقراها وهجرها.