مطرب عالمي يعتزل بعد فضيحة تصويره فيديوهات جنسية مع نساء

سول(صدى):

على خلفية تورطه في علاقات جنسية مع نساء دون علمهن، أعلن نجم البوب الكوري الجنوبي جونغ جون-يونغ اعتزاله الفن.

وجاء قرار النجم الكوري الجنوبي، بعد يوم من الإعلان عن فضيحة جنسية أخرى طالت مطربا شهيرا في البلاد، إذ اعترف بتصوير نفسه سرا وهو يمارس الجنس مع عدد من النساء، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين.

وقال نجم البوب في بيان أصدره: ” أعترف بكل جرائمي ” ، متعهدا بالتوقف عن إنتاج أي عمل فني جديد، سواء تلفزيوني أو غنائي، مقدمًا الاعتذار لمعجبيه الذين ” أغضبهم ” ، وللنساء اللاتي انتهك خصوصيتهن.

وقال النجم الكوري الجنوبي: ” سوف أندم بقية حياتي على أفعالي غير الأخلاقية وغير القانونية ” ، التي اعتبرها جرائم غير مبررة.

وأضاف: ” سوف أتعاون بإخلاص مع جهات التحقيق، الذي سيبدأ الخميس المقبل، وسوف أتقبل أي عقوبة أتعرض لها مهما كانت ” .

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان نجم البوب الكوري الجنوبي المعروف سينغري، من فرقة بيغ بانغ، اعتزاله الفن بعد اتهامه بتقديم رشوة جنسية.