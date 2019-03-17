ماجد عبدالله يشيد بـ ” حمدالله ” بعد فوز النصر على الوحدة: ” واصل يا بطل “

نواف السالم(صدى):

أشاد لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، بالمغربي عبدالرازق حمدالله، بعد أن قاد الفريق إلى الفوز أمام الوحدة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عبد الله عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” مبروك الفوز المستحق والمستوى المختلف أمام الوحدة، حمدالله واصل يا بطل لقب هداف الدوري السعودي يستاهلك دامت أفراح جمهور النصر.

ويذكر أن اللاعب حمدالله، أحرز أهداف النصر في الدقائق 8، 58، 60، 87، ليحقق النصر فوز عريض على الوحدة.