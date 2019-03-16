بعد المغرب.. بريطانيا تقبض على شاب دعَّم هجوم نيوزيلندا الإرهابي

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، عن قبضها على شاب في مقاطعة مانشستر الكبرى، كان قد دعَّم مذبحة نيوزيلندا الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصًا.

وأكد الشرطة في بيان لها، إنه تم إلقاء القبض على ” شاب (24 عامًا) من مدينة أولدهام بمقاطعة مانشستر الكبرى، بتهمة كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعم الهجمات التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا ” .

وأشار متحدث باسم الشرطة، إلى أن بريطانيا ” ستتخذ بما يسمح القانون، إجراءات قوية بينها الاعتقال والمحاكمة، في حالة تجاوز الأشخاص الحدود المسموحة لهم “ .

وأضاف: ” الوقت الحالي صعب على الجميع، وما حدث في نيوزيلندا جعل الكثيرين في حالة صدمة وقلق “ .

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