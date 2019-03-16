بالفيديو.. الخيبري: وتألقي بتكاتفي مع اللاعبين وأشكر حمدالله

نواف السالم(صدى):

علق عبدالله الخيبري لاعب فريق النصر على فوز الفريق أمام الوحدة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وقال الخيبري خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة : أشكر عبدالرزاق حمدالله على السوبر هاتريك، وتألقي بتكاتفي مع اللاعبين، ومباراة الهلال مهمة ومصيرية.

وارتفع رصيد النصر إلى 55 نقطة في المركز الثاني من دوري كأ س الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، علمًا بأن الهلال له مباراة مؤجلة أمام أحد.