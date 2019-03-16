بالصور.. نجمة باب الحارة: كل الحرب بكفة واحتراق منزلي بكفة

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة السورية، تولين البكري، عن احتراق منزلها في العاصمة السورية دمشق للاحتراق بسبب ماس كهربائي.

وقالت تولين : ” كل أيام الحرب والرعبات يلي عشتا بهالبلد بكفة ورعبة اليوم بكفة تانية..احترقت بنايتنا اليوم بسبب ماس كهربا وبلشت النار تطلع من عندي ..ما في وصف ولاحكي ينقال كيف كلنا ركضنا أطفال نسوان كبار صغار بس للنفد بروحنا..يا جماعة العمر بلحظة بيروح..الحمدلله على كلشي..الحمد لله ” .

وكانت تولين قد نشرت، أولى الصور من كواليس مسلسل باب الحارة 10 نسخة نقبض ، حيث بدأت تصوير مشاهدها الدرامية لموسوم رمضان 2019