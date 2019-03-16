مصرع خمسيني في شجار مع شقيقين على فتاة ليل

القاهرة(صدى):

لقى خمسيني، مصرعه إثر شجار بينه وبين شقيقين على ” فتاة ليل ” ، وذلك في محافظة المنوفية المصرية.

وتفصيلًأ، تمكنت الشرطة المصرية من ضبط الشقيقين بتهمة قتل تارج فاكهة خمسيني، وتبين أن هناك سابقة التشاجر بين الأطراف على “ فتاة ليل ” قبل فترة طويلة، وقيام بعضهما البعض بتصوير مشاهد مخلة.

وجلب أحدهما فتاة، وبعدها حدث الخلاف ما دفع المتهمان لضرب تاجر الفاكهة على رأسه، وتم نقله إلى المستشفى فلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.