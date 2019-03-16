بالفيديو.. حمدالله: حالفني الحظ بالتسجيل وإذا ألغوا هدف ” أسجل ” هدف آخر

نواف السالم(صدى):

علق المغربي عبدالرازق حمدالله، لاعب النصر على فوز الفريق أمام الوحدة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حمدالله خلال لقاء تلفزيوني له عقب المباراة : حالفني الحظ بالتسجيل، وكل مباراة ناخذها على حده ونتمنى الفوز في جميعها، وإذا ألغوا هدف “أسجل” هدف آخر .

ويذكر أن اللاعب حمدالله، أحرز أهداف النصر في الدقائق 8، 58، 60، 87، ليحقق النصر فوز عريض على الوحدة.

وارتفع رصيد النصر إلى 55 نقطة في المركز الثاني من دوري كأ س الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، علمًا بأن الهلال له مباراة مؤجلة أمام أحد.