بالصور.. مرتكب هجوم نيوزيلندا الإرهابي في مطار اسطنبول وكوريا وباكستان

طلال الضوي(صدى):

نشرت السلطات التركية، صورًا لمنفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا، خلال تواجده في مطار اسطنبول.

وكان مسؤول تركي، قد اعترف بأن تارانت أقام لفترة من الوقت عام 2016 بإسطنبول، موضحا أنه تم فتح تحقيق للتعرف على تحركاته واتصالاته خلال تواجده بتركيا.

وأوضحت تقارير بريطانية، أن تارانت انطلق في رحلة حول العالم عام 2011، بعد وفاة والده رودني وأقام فترة بتركيا عام 2016، كما سافر للبلقان وباكستان في أواخر العام الماضي.

كما زار بكوريا الشمالية، عام 2011، ضمن جولة له بآسيا، بعد مغادرته نيوزيلندا.