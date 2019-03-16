بالفيديو.. محلل أمني: العنصرين في أستراليا وتركيا وكندا تتشابه أفكارهم

علي القحطاني(صدى):

أكد أحمد الركبان المحلل الأمني والسياسي، أن زيارة الإرهابي الذي نفذ مذبحة نيوزيلندا مؤخرًا لتركيا تعطي مؤشر على عدم الاستعجال في النتائج حتى انتهاء كافة التحقيقات.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أن ” العنصريين في أستراليا تتشابه أفكارهم مع العنصريين في تركيا وكذلك في كندا، ويتم استئجارهم من قبل منظمات ودول لتنفيذ أجندة معينة ” .

وأضاف ” المملكة كانت سباقة في محاربة الفكر المتطرف ونبذ خطاب الكراهية، ورسالة خادم الحرمين الخاصة بحادث نيوزيلندا سوف تحرك العالم ” .

أحمد الركبان – محلل أمني وسياسي:

زيارة الإرهابي الذي نفذ #مذبحة_نيوزيلندا مؤخرا لتركيا تعطي مؤشر على عدم الاستعجال في النتائج حتى انتهاء كافة التحقيقات#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/9jFjUkNuYt — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2019