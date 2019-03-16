بالفيديو.. محلل أمني: العنصرين في أستراليا وتركيا وكندا تتشابه أفكارهم
أكد أحمد الركبان المحلل الأمني والسياسي، أن زيارة الإرهابي الذي نفذ مذبحة نيوزيلندا مؤخرًا لتركيا تعطي مؤشر على عدم الاستعجال في النتائج حتى انتهاء كافة التحقيقات.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أن ” العنصريين في أستراليا تتشابه أفكارهم مع العنصريين في تركيا وكذلك في كندا، ويتم استئجارهم من قبل منظمات ودول لتنفيذ أجندة معينة ” .
وأضاف ” المملكة كانت سباقة في محاربة الفكر المتطرف ونبذ خطاب الكراهية، ورسالة خادم الحرمين الخاصة بحادث نيوزيلندا سوف تحرك العالم ” .
أحمد الركبان – محلل أمني وسياسي:
زيارة الإرهابي الذي نفذ #مذبحة_نيوزيلندا مؤخرا لتركيا تعطي مؤشر على عدم الاستعجال في النتائج حتى انتهاء كافة التحقيقات#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/9jFjUkNuYt
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2019
أحمد الركبان – محلل أمني وسياسي:
العنصريين في أستراليا تتشابه أفكارهم مع العنصريين في تركيا وكذلك في كندا، ويتم استئجارهم من قبل منظمات ودول لتنفيذ أجندة معينة#مذبحة_نيوزيلندا #برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/gFq8IbhzfL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 16, 2019
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